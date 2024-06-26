ВСУ не смогут воевать. Помощь от США оказалась ничтожной – иноагент Илларионов

Анатолий Лапин.  
26.06.2024 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Из выделенных более чем 60 миллиардов долларов помощи от США на этот год Украина получит примерно 2,5 миллиарда. Об этом в эфире «Русского радио Чикаго» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономический эксперт и иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Илларионов назвал такую помощь капельно-пипеточной, намного меньшей, чем в прошлом году.

Из выделенных более чем 60 миллиардов долларов помощи от США на этот год Украина...

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«С конца апреля, сейчас уже прошло два месяца после того, как конгресс, палата представителей и часть республиканских конгрессменов и сенаторов проголосовали за тот законопроект, который нужен был Байдену. За все это время, за два месяца общий объем военной помощи, предоставленный Украине, составил 900 миллионов долларов. Соответственно, в среднемесячном измерении это 450 миллионов. В том случае, если такие же темпы будут продолжаться и до конца 24-го финансового года, то есть у нас остались 3 месяца и одна неделя, то будет поставлено еще максимум полтора миллиарда долларов военной помощи», – сказал либерал.

«Таким образом, в 24-м финансовом году помощь, предоставленная Байденом Украине, составит не более 2,5 миллиардов долларов. То есть она сократится в четыре раза даже по сравнению с капельно-пипеточной помощью, какая оказывалась Соединенными Штатами в 22-м и 23-м финансовых годах. Естественно, что в таких условиях ВСУ, находящиеся на голодном пайке по поставкам боеприпасов и вооружений от главного своего союзника и партнера, вести эффективные военные действия не в состоянии», – заявил Илларионов.

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