ВСУ не способны противодействовать российским ракетам – львовский эксперт

Средства поражения российской армии постоянно совершенствуются и делают бесполезными вражеские средства противодействия.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовалась, как изменилась тактика ВКС РФ.

«У них постоянно совершенствуются средства поражения. Если мы говорим о ракете типа Х-101, она была улучшена в двух направлениях. Во-первых, система навигации и наведения. Она сейчас дополнительно наводится по улучшенному оптическому устройству, которое сканирует местность под собой и сравнивает её с эталонной. И таким образом русские говорят, что они достигают точности плюс-минус десять метров до цели», – сказал Романенко.

«К тому же русские установили на эти ракеты системы предупреждения сканирования радаром и систему отстрела дипольных отражателей, то есть систему радиопомех. Эта система очень простая, там просто похожий на патрон от охотничьего ружья, который в случае сканирования радаром отстреливает обрезки провода, которые на несколько минут создают завесу за ракетой, и на небольшое время делают её невидимой для радара

И если ракета совершает какой-то манёвр, она может выйти из зоны обзора радара, и таким образом будет потерян мониторинг её полёта», – добавил эксперт.