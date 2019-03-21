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21.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ не справляются с растущим уровнем преступности в своих рядах

В результате проверки состояния дел в одной из бригад ВСУ, находящейся на Донбассе, украинскими правоохранителями было возбуждено 15 уголовных дел.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что уровень преступности в подразделениях ВСУ. В связи с этим в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» приступила к работе комиссия военной службы правопорядка, целью которой является проверка состояния воинской дисциплины.

«По результатам работы комиссии выявлены многочисленные факты неуставных взаимоотношений, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, а также зафиксировано 15 случаев самовольного оставления мест несения службы военнослужащими ВСУ», – сообщил Андрей Марочко.

По его информации, больше всех отличилась 54-я механизированная бригада, где в результате халатного исполнения своих обязанностей комбригом полковником Алексеем Майстренко комиссией возбуждено 12 уголовных дел по случаям самовольного оставления мест несения службы военнослужащими и 3 – по факту доведения военнослужащих до суицида.

«Соответствие командира бригады полковника Майстренко занимаемой должности вынесено на обсуждение руководством штаба «ООС», – добавил представитель оборонного ведомства.

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