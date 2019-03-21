ВСУ не справляются с растущим уровнем преступности в своих рядах

21.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате проверки состояния дел в одной из бригад ВСУ, находящейся на Донбассе, украинскими правоохранителями было возбуждено 15 уголовных дел.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он отметил, что уровень преступности в подразделениях ВСУ. В связи с этим в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» приступила к работе комиссия военной службы правопорядка, целью которой является проверка состояния воинской дисциплины.

«По результатам работы комиссии выявлены многочисленные факты неуставных взаимоотношений, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, а также зафиксировано 15 случаев самовольного оставления мест несения службы военнослужащими ВСУ», – сообщил Андрей Марочко.

По его информации, больше всех отличилась 54-я механизированная бригада, где в результате халатного исполнения своих обязанностей комбригом полковником Алексеем Майстренко комиссией возбуждено 12 уголовных дел по случаям самовольного оставления мест несения службы военнослужащими и 3 – по факту доведения военнослужащих до суицида.

«Соответствие командира бригады полковника Майстренко занимаемой должности вынесено на обсуждение руководством штаба «ООС», – добавил представитель оборонного ведомства.