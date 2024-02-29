«ВСУ не успевают окопаться» – полковник СБУ заявил о катастрофе на фронте

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Российская армия завладела инициативой по всей линии фронта, и сейчас отступающие подразделения ВСУ не имеют возможности даже окопаться.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг реально перехватил инициативу по всему фронту, давайте не будем врать сами себе. Эта победа позволила им это сделать. И сейчас мы активные действия и контрнаступления не проведём. Наши войска отошли, они морально подавлены и истощены», – сказал Костенко.

«И нам сейчас надо окапываться здесь. А для этого надо перехватить инициативу, активизироваться на другом направлении. Где – это вопрос резервов и планов командования, потому что на Купянском направлении они давят, на Авдеевском давят, на Херсонском и Работинском тоже давят. Поэтому надо перехватывать инициативу. А для этого нужны снаряды», – жаловался депутат.