«ВСУ не успевают окопаться» – полковник СБУ заявил о катастрофе на фронте

Вадим Москаленко.  
29.02.2024 21:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия завладела инициативой по всей линии фронта, и сейчас отступающие подразделения ВСУ не имеют возможности даже окопаться.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия завладела инициативой по всей линии фронта, и сейчас отступающие подразделения ВСУ не...

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«Враг реально перехватил инициативу по всему фронту, давайте не будем врать сами себе. Эта победа позволила им это сделать.

И сейчас мы активные действия и контрнаступления не проведём. Наши войска отошли, они морально подавлены и истощены», – сказал Костенко.

«И нам сейчас надо окапываться здесь. А для этого надо перехватить инициативу, активизироваться на другом направлении. Где – это вопрос резервов и планов командования, потому что на Купянском направлении они давят, на Авдеевском давят, на Херсонском и Работинском тоже давят.

Поэтому надо перехватывать инициативу. А для этого нужны снаряды», – жаловался депутат.

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