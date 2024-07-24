ВСУ не в состоянии локализовать кризис на Покровском направлении

Игорь Шкапа.  
24.07.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия сейчас не идет в лобовые штурмы, а ищет слабые места в украинской обороне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил военные аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Российская армия сейчас не идет в лобовые штурмы, а ищет слабые места в украинской...

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«Противник что сейчас делает? Он, используя операцию «Качели», ищет наши слабые места, по другому – это разведка боем. Где слабые места – пробивает, где мы ему не даем – уходит с того места», – сказал полковник.

Самым угрожаемым для ВСУ направлением он называет Покровское (Красноармейское).

«Там тактический кризис, мы не можем его локализовать. Противник постоянно проходит, где три километра, где пять. Проходит очень быстро. Вот Прогресс был взят за 48 часов. Такого не было… это важный укрепрайон. Рядом Новоселовка Первая, тоже серьезный укрепрайон. Они его обходят со всех сторон. Покровское направление самом по себе тактическое. Стратегическим оно будет, если пойдут на север – на Константиновку

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