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В украинской армии не верят, что контракты, которыми намерены завлечь в ВСУ молодежь, приведут к увеличению численности войск. Более того, говорят, что это чревато конфликтами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда».

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«Это неправильная концепция. Представьте себе: 24-летний парень подписывает контракт, год служит, а дальше демобилизуется, выезжает за границу и живет спокойную жизнь. В настоящее время все, кто воюет годами, не имеет возможности уволиться», – заявил секретарь оборонного комитета ВР, участник войны с Россией полковник СБУ Роман Костенко.

Негодует и командир батальона «Волки да Винчи», киевский неонацист Сергей Филимонов.

«По моему убеждению, демобилизация через год – это невозможно. Как можно отпустить обученного бойца, в которого государство вложило огромные деньги? Я не верю в то, что контрактников будут отпускать домой, потому что из-за этого будет провисание на каких-то участках фронта», – считает Филимонов.

Он считает, что финансовая мотивация молодежи – «это не те проблемы, которые нужно решать», а лучше вкладывать деньги в воюющих.

«Проблема нежелания молодежи идти в армию заключается не в маленьких зарплатах. Будем откровенны, вряд ли по этим контрактам в армию придет много бойцов, а внутренние конфликты в ВСУ из-за них точно будут», – прогнозирует неонацист.

Похожего мнения придерживается и бывший ВСУшник Олег Симороз, лишившися ног в ходе боевых действий.

«Большинство бойцов, воюющих со времен АТО/ООС или начала войны, деморализованы по многим причинам: усталость, отсутствие сроков службы, нормальных ротаций и адекватного финансового обеспечения. Мои знакомые военные выполняют боевые задачи по полгода в должностях стрелков, а затем на ротациях в тылу получают по 20 тысяч гривен. Сейчас государство признает на уровне должного обеспечения только одну категорию будущих бойцов. Вместо этого игнорирует военных, которые служат давно. Это породит множество проблем в микроклимате армейских коллективов. Неравенство будет уже на старте. Мне кажется, что действующие военные с трудом будут воспринимать новых контрактников и спрашивать с них гораздо больше с простым аргументированием: «Слушай, миллионер, тебе же платят деньги, а не нам, давай работай, ходи на позиции чаще», – считает Симороз.

Он говорит, что накопить таким образом резервы не получится, поскольку контракт будет подписываться лишь на год.