ВСУ необходимо быстро отступить, чтобы сохранить силы – львовский эксперт

Тарас Стрельцов.  
30.04.2024 17:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация на фронте такова, что украинским подразделениям было бы лучше отступить, засесть в глухой обороне, и дожидаться западной помощи.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил руководитель киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте такова, что украинским подразделениям было бы лучше отступить, засесть в глухой...

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«Нам надо понимать, что сейчас, кроме того, чтобы удерживать позиции, идет борьба еще и за истощенность. Кто кого быстрее истощит. В наших интересах, чтобы украинские силы истощили раньше врага. Это чрезвычайно важно. И чтобы не истощиться самим, поскольку если, не дай бог, потерялась бы боеспособность…

Очевидно, что не имеет значения, какая будет та помощь. Поэтому сейчас очень важно сохранять наши подразделения, сохранять их боеспособность, не, скажем так, подставлять под дары, а лучше отходить, применять маневры, лучше занимать позиции на других оборонительных рубежах, но сохранить войско», – причитал эксперт.

«Потому что за это сейчас так же идет борьба. И тогда, когда будет наше обеспечение, когда наши войска почувствуют эту помощь, такую нужную и важную, тогда будут тенденции к тому, чтобы ситуацию изменить и улучшить. До тех пор, в принципе, на некоторых позициях наши силы могут продолжить отступать в Донецкой области», – подытожил Мусиенко.

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