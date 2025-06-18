Обмен телами погибших солдат, которых за последние полгода провели немало, говорит о том, что потери ВСУ кратно выше российских.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Кулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В итоге 6060 тел ВСУшников мы передали, получили 78 тел наших героев. И это, надо сказать, это же не первый обмен телами, который прошел в этом году. Они были и в январе, и в феврале. То есть больше 10 тысяч тел мы передали. Примерно в такой же пропорции. В январе было 757 тел в обмен получили 49. В марте – 909, в обмен получили 43 тела наших ребят. Это, конечно, тоже говорит в какой-то мере о характере боевых действий. Конечно, они не отображают точно пропорцию потерь, но, тем не менее, есть объективные причины, почему у противника сегодня кратно выше потери, чем у нас», – сказал Кулько.