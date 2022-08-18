ВСУ несут потери в Харькове. Город готовят к уличным боям

18.08.2022  11:37 (Мск), Харьков
Александр Кондрусик.  
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Авторская колонка, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Харьков
Новости Украины

Киевский режим продолжает укреплять оборонительные позиции в Харькове. Практически по всему городу расположились украинские боевики. Они бетонируются и рассредоточиваются по всему городу.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

Киевский режим продолжает укреплять оборонительные позиции в Харькове. Практически по всему городу расположились украинские...

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Укровояки готовятся к уличным боям. Их абсолютно не смущает то, что Харьков рискует быть разрушенным практически полностью по итогам такой вот «защиты».

Вчера в городе было несколько достаточно жёстких прилетов. ЦИПСОшные паблики написали об обстреле мирных граждан. Но там находились далеко не мирные граждане.  На улице Халтурина в общежитии было расположение солдат ВСУ.

Прилет был также на улице Плехановской, где находилось большое скопление украинских военных. Кроме того, в результате попадания ракет было уничтожено большое количество военной техники.

Ещё из Харькова пишут, что прилеты на Героев труда, на детскую площадку в торце дома 95, были достаточно странные, мгновенно приехали коммунальщики все почистили, убрали все следы. Местные говорят, что так делают, как правило, в тех случаях, когда происходят самообстрелы.

В тот день в местных пабликах вначале появились фотографии  последствий обстрелов, но как-то быстро эти фотографии потом исчезли, что, естественно, не может не наводить на определенные мысли.

В общем, в Харькове, как и последние уже полгода, все очень неоднозначно. Люди уже в курсе, что войска РФ заняли Уды, Одноробовку и ещё ряд населенных пунктов рядом с городом. Фронт приближается к Харькову со всех сторон, и те, кто вернулись в город,  немного успокоившись, вновь резко засобирались уезжать, и это уже не первый случай массового выезда, потом возвращения и затем выезда опять.

Люди на нервах, им уже хочется покоя и хоть какой-то определенности, но, похоже, киевскую власть это совершенно не интересует. Когда вообще киевскую власть интересовали люди?! Исключительно территории, земля, которую можно продать и остатки промышленного потенциала, которые, опять же, можно продать…

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