ВСУ ногами разминируют территории ради хайпа Зеленского – депутат Рады

Режим президента Украины Владимира Зеленского устроил контрнаступление, к которому не были подготовлены солдаты.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас война, потери же явно немаленькие на фронте. Проблемы на фронте колоссальные. У меня брат родной, на 10 лет меня старше – старший разведчик, воевал на передовой, сейчас в связи с определенными обстоятельствами по здоровью находится в госпитале в Киеве на реабилитации. У него инфаркт случился вовремя, ему 52 года, 9 месяцев человек без ротации на передовой. Он мне рассказывал, что там происходит – эта их бравада, я имею в виду нашего главнокомандующего и его окружения о том, что мы сейчас пойдем в контрнаступление, начинающаяся с февраля 2023-го года», – сказал депутат.

«Мы с февраля начинали идти в контрнаступление, а пошли в июне. Мы 7 месяцев дали им возможности все заминировать на…уй. Заминировано все, перерыто рвами, укрепрайонами, этими специальными нишами для танков, которые стоят уже сейчас – они же не ездят, эти танки не ездят на фронте, они стоят в укреплениях, стреляют прямой наводкой по нашим. Танки, которые нам дали – они бесполезны, они не могут идти вперед по минным полям и заграждениям, а те заминировали все наглухо, нах…р. Пехота без рук, без ног – их заставляют просто ногами проходить. Пробежали ногами, «разминировали» коридорчик, зашли при значительных потерях. Это же для чего было сделано? Для хайпа. Нужны были классные новости: «Мы завтра идем в наступление, сейчас, 1991-й год, мы все вернем, мы завтра, мы сейчас как дадим им п…ды». И мы 7 месяцев это слушали, а те слушали и окапывались. Ну это же неадекватно абсолютно», – заявил Дубинский.