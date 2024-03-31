«ВСУ нужны 300-400 тысяч молодых штурмовиков» – Арестович

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Украинская армия нуждается в сотнях тысяч молодых штурмовиков, потому что командованию ВСУ уже приходится загонять в окопы стариков и тыловиков. Об этом на канале пропагандиста Василия Голованова заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без мобилизации 300-400 тысяч мы не обойдёмся. В армии очень тяжёлая ситуация, войск конкретно не хватает. Во многих бригадах давно уже сражаются писари, водители, повара, банщики и зенитчики в качестве штурмовой пехоты, потому что людей не хватает. Надо призывать молодых. Мы не можем позволить себе многие виды ведения боевых действий, потому что у нас 50-летних дяденек гоняют, которые еле-еле дышат или ходят, штурмовать позиции. А они просто, даже дойти туда не могут», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинские мужчины старше сорока уже фактически небоеспособны.

«У нас страна, которая не занимается физкультурой, неправильно питается, плохо занимается здоровьем. Обычно мужчины после 45 – это уже очень большие проблемы. Молодёжь нужна, Мы бережём молодёжь, но как бы мы не уберегли её ценой пропажи целой страны», – добавил Арестович.