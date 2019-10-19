ВСУ оборудуют огневые позиции и стягивают бронетехнику к Золотому
ВСУ в срочном порядке подгоняют боевые машины в район участка разведения сил и средств №2 «Золотое».
Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, украинские подразделения, пользуясь достигнутыми договорённостями о прекращении огня, оборудуют фортификационные сооружения и наращивают силы и средства в районе Золотого.
«По данным нашей разведки, подчиненные командира 72-й бригады Богомолова, являющегося противником действующей власти, активно оборудуют огневые позиции для размещения вооружения и военной техники. В настоящее время на позициях сосредоточены четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина пехоты, три единицы МТ-ЛБ, а также два бронеавтомобиля КрАЗ «Кугуар» с крупнокалиберными пулеметами», – сообщил представитель оборонного ведомства.
Кроме того, Филипоненко подчеркнул, что данные факты подтверждаются наблюдателями ОБСЕ, которые в указанном районе зафиксировали обстрел территории ЛНР с украинских позиций.
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