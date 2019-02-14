14.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Чтобы убедить представителей Евросоюза в необходимости финансовой помощи «на сдерживание агрессора», вооружённые формирования Украины открыли миномётный огонь по населённым пунктам Донбасса.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что на мариупольское направление в зону ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады прибыли пропагандисты украинских телеканалов, серди которых «5 канал» и «1+1».

«Командующим оккупационными силами Сергеем Наевым поставлена задача командиру бригады Курачу осуществить огневые провокации и обеспечить съемочным группам нужную картинку для подготовки пропагандистских материалов с целью обвинения Народной милиции республики в нарушении Минских соглашений», – сообщил Безсонов.

Кроме того, целью подготовленных провокаций, по его словам, стало убеждение делегаций из Франции и Литвы, прибывших с визитом в Мариуполь и близлежащие районы, в оборонительном характере действий украинских вооруженных формирований.

«С помощью западных гостей командование оккупационных сил пытается создать видимость сдерживания мнимой агрессии с востока и выпросить под это деньги французских и литовских налогоплательщиков», – отметил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что получив соответствующий приказ, бригада Курача из миномётов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия подвергла обстрелам районы населённых пунктов Ленинское, Саханка и Сосновское. Всего по данным населённым пунктам было выпущено 66 мин калибром 120 и 82 мм.