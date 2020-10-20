20.10.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ обстреливают Донбасс из тяжелого вооружения


Несмотря на объявленное перемирие, подразделения ВСУ за прошедшие сутки восемь раз обстреляли населённые пункты ДНР, в том числе из тяжелого вооружения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки украинская сторона девять раз нарушила дополнительные меры по усилению и контролю действующего перемирия, совершив восемь огневых провокаций.

На Донецком направлении, в нарушение второго пункта дополнительных мер, боевики 1 батальона 54-й бригады ВФУ, с позиций в районе населённого пункта Авдеевка четыре раза открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении населённого пункта Яковлевка и Спартак, выпустив пять мин и одну гранату из РПГ. Следует отметить, что для корректировки огня по населённому пункту Спартак преступники из 54-й бригады  использовали БпЛА, запуск которого был зафиксирован в районе населённого пункта Авдеевка», – сказал Никитин.

Кроме того, офицер подчеркнул, что ВСУ также вели огонь и по другим населённым пунктам ДНР.

«С позиций 2-го батальона 54-й бригады украинские каратели два раза обстреляли из стрелкового оружия населённые пункты Каштановое и Минеральное. Боевики 37-го батальона 56-й бригады ВСУ, с позиций, расположенных в районе населённого пункта Опытное, открыли огонь из автоматического гранатомета в направлении населённого пункта Спартак, выпустив шесть гранат.


На Мариупольском направлении, боевики 501-го отдельного батальона морской пехоты вели огонь из стрелкового оружия по населённому пункту Коминтерново с использованием приборов для бесшумной стрельбы для исключения возможности фиксации СММ ОБСЕ нарушений режима прекращения огня.

С начала текущих суток с позиций 36-й бригады ВФУ в районе населённого пункта Талановка велся огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, проживающим в населённом пункте Коминтерново.

Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК, с целью исключения обвинений подразделений НМ республики в провокациях», – сообщил Никитин.

 

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