ВСУ обстреляли ДНР зажигательными боеприпасами

21.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военные открыли огонь по населенному пункту ДНР из боевой машины пехоты и пулеметов, применив зажигательные боеприпасы и спровоцировав пожар в жилых домах местных жителей.

Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 13:30 боевики Гнатова из 36-й бригады обстреляли населённый пункт Ленинское из вооружения БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов, с применением зажигательных боеприпасов. В результате обстрела бандитам удалось поджечь несколько жилых домов, огонь с которых быстро перекинулся на соседние постройки. На данный момент пожар семи домов удалось локализовать сотрудникам МЧС республики», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства также призвал международные организации обратить внимание на участившиеся попытки украинских военных использовать в Донбассе зажигательные боеприпасы против мирного населения, с целью вынудить их покинуть свои дома.