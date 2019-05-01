ВСУ обстреляли Донецк для сокрытия результатов перестрелки своих пьяных солдат

01.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Очередные небоевые потери, полученные в результате пьяной перестрелки в одной из бригад ВСУ, решили представить как боевые, и в доказательство «жестокого боя» миномётчики бригады обстреляли пригород Донецка.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на позициях 24-й механизированной бригады в районе населённого пункта Марьинка произошло очередное ЧП.

«Бытовая ссора двух пьяных боевиков быстро переросла в инцидент с применением оружия. В ходе короткой перестрелки один боевик 24-й бригады получил ранения, второй по фамилии Куцик 1968 года рождения, от огнестрельного ранения скончался на месте», – сообщил Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что 24-я бригада вырвалась в лидеры по небоевым потерям: их количество составляет более 60 процентов от общего числа погибших и раненых в бригаде. За это командир 24-й бригады Гудзь на прошедшем недавно подведении итогов получил выговор от командующего оккупационными силами Наева.

«Опасаясь получить еще одно дисциплинарное взыскание, после которого Гудзь может лишиться должности, он решил доложить в вышестоящий штаб о потерях, понесённых якобы в ходе «жестокого» боя. В подтверждение своего лживого доклада, Гудзь организовал интенсивный миномётный обстрел окраин Донецка. По его приказу миномётчики рано утром выпустили 33 120-мм мины по району посёлка шахты «Трудовская». Сведения о разрушениях уточняются», – добавил представитель оборонного ведомства.