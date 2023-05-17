ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами – убиты граждане России
Украинские вооружённые формирования нанесли удары по Донецку, есть погибшие.
Об этом сообщают власти города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По информации мэрии, в результате обстрела Петровского района погибла женщина 1970 г.р., ещё двое человек ранены. Снаряд попал в районе остановки общественного транспорта. А в Куйбышевском районе от снарядов укронацистов погибли 3 мирных жителя – две женщины и мужчина, троих ранило. «Прилёт» пришёлся по крыше продуктового магазина. Информация уточняется.
Как сообщает СЦКК ДНР, украинские подразделения били натовскими 155-мм снарядами.
«Второй прилёт опять в магазин. Целенаправленно одиночные прилёты фашистов по скоплению людей, по магазинам, по инфраструктуре, социальным объектам, бьют фашисты со стороны Красногоровки, Авдеевки», – комментируют в видеоролике.
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