ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами – убиты граждане России

Сергей Вредников .  
17.05.2023 19:32
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские вооружённые формирования нанесли удары по Донецку, есть погибшие.

Об этом сообщают власти города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования нанесли удары по Донецку, есть погибшие. Об этом сообщают власти города,...

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По информации мэрии, в результате обстрела Петровского района погибла женщина 1970 г.р., ещё двое человек ранены. Снаряд попал в районе остановки общественного транспорта. А в Куйбышевском районе от снарядов укронацистов погибли 3 мирных жителя – две женщины и мужчина, троих ранило. «Прилёт» пришёлся по крыше продуктового магазина. Информация уточняется.

Как сообщает СЦКК ДНР, украинские подразделения били натовскими 155-мм снарядами.

«Второй прилёт опять в магазин. Целенаправленно одиночные прилёты фашистов по скоплению людей, по магазинам, по инфраструктуре, социальным объектам, бьют фашисты со стороны Красногоровки, Авдеевки», – комментируют в видеоролике.

 

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