ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами – убиты граждане России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские вооружённые формирования нанесли удары по Донецку, есть погибшие.

Об этом сообщают власти города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По информации мэрии, в результате обстрела Петровского района погибла женщина 1970 г.р., ещё двое человек ранены. Снаряд попал в районе остановки общественного транспорта. А в Куйбышевском районе от снарядов укронацистов погибли 3 мирных жителя – две женщины и мужчина, троих ранило. «Прилёт» пришёлся по крыше продуктового магазина. Информация уточняется.

Как сообщает СЦКК ДНР, украинские подразделения били натовскими 155-мм снарядами.

«Второй прилёт опять в магазин. Целенаправленно одиночные прилёты фашистов по скоплению людей, по магазинам, по инфраструктуре, социальным объектам, бьют фашисты со стороны Красногоровки, Авдеевки», – комментируют в видеоролике.