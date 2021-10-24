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24.10.2021 23:38 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Украина
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ВСУ обстреляли Донецк, ранен пенсионер

Новости Украины

В результате очередного обстрела украинскими войсками одного из районов Донецка осколочное ранение получил 84-летний местный житель.

Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Огонь вели военнослужащие 54 бригады ВСУ с позиций в районе населённого пункта Марьинка – с применением СПГ они выпустили по посёлку шахты «Трудовская» города Донецк две гранаты.

В результате обстрела 84-летний местный житель получил осколочное ранение левой лопаточной области. В данный момент пострадавший доставлен в донецкую больницу.

Врач-травматолог Юрий Пономарёв рассказал военкору Павлу Фоменко о состоянии пострадавшего.

«Лёгкое больного не повреждено. Была оказана вся необходимая помощь в полном объёме. Направлен на амбулаторное лечение», – пояснил врач.

Об условиях жизни в обстреливаемом ВСУ районе рассказала местная жительница.

«Начался сильный обстрел. Постоянно, как выйдем во двор, начинается стрельба, и мы тикаем в хату. Погулять невозможно», – пояснила она.

В ходе ответного огня, открытого защитниками Донбасса, были ранены два военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба украинской «Операции объединенных сил».

«Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих удовлетворительное», – сообщили в пресс-службе «ООС».

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