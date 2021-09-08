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08.09.2021 22:44 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУ обстреляли Донецк – тяжело ранены два мирных жителя

Новости УкраиныДвое мирных жителей Донецка получили осколочные ранения под миномётным огнём ВСУ. Об этом сообщает...

Двое мирных жителей Донецка получили осколочные ранения под миномётным огнём ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сегодня вечером под минометным огнем со стороны ВСУ оказался Киевский район города Донецка. Украинские боевики выпустили не менее 12 мин 120 мм. В результате обстрела тяжело пострадали мирные граждане.

«Женщина, 1971 г.р. – осколочные ранения левого плеча и области малого таза; мужчина, 1981 г.р. – закрытая черепно-мозговая травма, раны мягких тканей головы, осколочные ранения верхней трети левого бедра, травматический шок», – уточнили в представительстве.

Пострадавших доставили в Республиканский травматологический центр.

Также зафиксировано повреждение одного жилого дома.

В ведомстве добавили, что любые попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были полностью проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

Подробные обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются.

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