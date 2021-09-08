ВСУ обстреляли Донецк – тяжело ранены два мирных жителя

ВСУ обстреляли Донецк – тяжело ранены два мирных жителяНовости Украины
Двое мирных жителей Донецка получили осколочные ранения под миномётным огнём ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Так, сегодня вечером под минометным огнем со стороны ВСУ оказался Киевский район города Донецка. Украинские боевики выпустили не менее 12 мин 120 мм. В результате обстрела тяжело пострадали мирные граждане.
«Женщина, 1971 г.р. – осколочные ранения левого плеча и области малого таза; мужчина, 1981 г.р. – закрытая черепно-мозговая травма, раны мягких тканей головы, осколочные ранения верхней трети левого бедра, травматический шок», – уточнили в представительстве.
Пострадавших доставили в Республиканский травматологический центр.
Также зафиксировано повреждение одного жилого дома.
В ведомстве добавили, что любые попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были полностью проигнорированы украинской стороной в СЦКК.
Подробные обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.