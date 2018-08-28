ВСУ обстреляли гражданский грузовик в ДНР

28.08.2018, Докучаевск, Владимир Гладков

Украинские военные выстрелили противотанковой управляемой ракетой по грузовому автомобилю «БелАЗ», находившемуся вблизи известнякового террикона в подконтрольном ДНР городе Докучаевске.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно оперативной информации, обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Новотроицкое по направлению города Докучаевск.

В момент попадания снаряда в кабине грузовика находился водитель, который погиб на месте.

«Прямым попаданием, единственным выстрелом, предположительно из ПТУРа, была повреждена машина «БелАЗ», погиб водитель. Сейчас отзваниваюсь директору, выясняю причину. Они завозили щебень для отсева, попали в зону прямой видимости и по ним выпустили ПТУР», – прокомментировал случившееся директор ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат» Юрий Тимерей.

По информации СЦКК, грузовой автомобиль компании «Витязь» доставил на предприятие отсев известняка и во время разгрузки массы получил прямое попадание противотанковой ракеты.

Отмечается, что «скорая помощь» не может выехать на место ЧП из-за близкого расположения к линии фронта.

Представительство ДНР в СЦКК, в свою очередь, запросило гарантии безопасности на установление режима тишины для эвакуации тела погибшего. Также сведения о произошедшем переданы в СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что военкоры пресс-службы НМ ДНР подготовили сюжет, в котором предоставили доказательства того, что ВСУ провоцируют армию ДНР на открытие огня, ведя обстрелы по обе стороны линии фронта.