07.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные умышленно обстреляли грузовик, доставлявший уголь жителям прифронтовых районов ЛНР под эгидой Международного комитета Красного Креста.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что сегодня в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что киевские силовики между населенными пунктами Донецкий и Голубовское обстреляли автомобиль, доставлявший уголь жителям населенных пунктов вблизи линии соприкосновения по согласованной заявке Международного комитета Красного Креста.

«Военнослужащие ВСУ прекрасно знали о работе сотрудников МККК в данном районе и, несмотря на это, нарушили обоюдные договоренности и совершили циничную провокацию, подвергнув опасности мирное население», – заявил Андрей Марочко.

Он также отметил, что военные преступники ВСУ не только продолжают нарушать Минские договоренности, но и хвастаются своими преступлениями, открыто заявляя об этом в подконтрольных средствах массовой информации.

«В СМИ ВСУ преподнесли обстрел грузовика, как уничтожение автомобиля марки «КрАЗ» оборонного ведомства республики», – добавил представитель НМ.