ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии пункт пропуска на Донбассе

26.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные открыли огонь из артиллерии калибром 152 мм по пункту пропуска «Еленовка» во время перехода по нему мирных жителей.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он отметил, что за пять дней до президентских выборов на Украине, украинское военное командование увеличило количество вооруженных провокаций вдоль линии боевого соприкосновения, в частности, в районах контрольно-пропускных пунктов.

«После наших обвинений украинской стороны в планировании кровавой провокации на КПВВ «Золотое», путем его открытия в одностороннем порядке и выводе граждан на минно-опасный участок, украинские преступники переключили свое внимание на другой КПВВ. Так, сегодня в 6:20 утра за 40 минут до открытия перехода, когда люди уже стояли в очереди, с позиций 35-й отдельной бригады морской пехоты был открыт артиллерийский и минометный огонь по району КПВВ «Еленовка». Всего было выпущено 20 снарядов калибра 152 мм и 6 мин калибра 120 мм. По счастливой случайности, жертв среди мирных жителей удалось избежать», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства также исключил проведение подобных вооруженных провокаций и на других пунктах пропуска, что может привести к новым жертвам, так как сегодняшний обстрел, по его мнению, был похож на пристрелочный.