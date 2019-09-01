ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ в Донбассе

01.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Вооружённые силы Украины открыли огонь по представителям СЦКК и ОБСЕ, проводившим мониторинг последствий украинского обстрела населённого пункта на юге Республики

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Сегодня в 12:15 боевики Андрея Гнатова из 36-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли патруль СММ ОБСЕ и представителей СЦКК, прибывших для фиксации результатов вчерашних артиллерийский и миномётных обстрелов в населённом пункте Коминтерново. В момент обхода сотрудниками Миссии и представителями СЦКК разрушенных домов, рядом с ними произошел разрыв 120-мм мины, выпущенной со стороны населённого пункта Талаковка. Сотрудники Миссии и наблюдатели СЦКК, своевременно укрывшиеся, а впоследствии в экстренном порядке покинувшие район обстрела, не пострадали», – говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что миномётный обстрел украинские военные вели целенаправленно по сотрудникам СММ ОБСЕ, так как продолжили наносить удары из миномётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по уезжающему из посёлка автомобилю Миссии, имеющему соответствующие знаки отличия.

«Мы ожидаем, что данный факт найдёт отражение в официальном отчете Миссии, тем самым подтвердив факты обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны Украины, а также факты попыток украинской армии скрыть следы своих преступлений путём препятствования в работе и создания угрозы жизням международных наблюдателей», – добавили в оборонном ведомстве республики.