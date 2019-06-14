ВСУ обстреляли подконтрольные Украине населенные пункты Донбасса

14.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Во время обстрела украинской армией территории Донецкой Народной Республики, часть снарядов упала на жилые дома в подконтрольных Киеву населенных пунктах.

Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, командование штаба «ООС» во главе с Александром Сырским продолжает политику по планомерному уничтожению мирных граждан не только Народной республики, но и жителей подконтрольной ВСУ территории.

«Сегодня в 5 часов утра вооруженные формирования Украины с позиций 24-й отдельной механизированной бригады по приказу военного преступника Гудзя открыли огонь из тяжёлого вооружения по жилым кварталам посёлка Александровка и Трудовской, в результате чего повреждения получили три дома по улицам Гаврилюка д. 30 и Ананченко д.7 и 9. Жертвы среди гражданского населения уточняются», – сообщил Эдуард Басурин.

При этом он отметил, что Народная милиция ДНР ответный огонь не открывала.

«Украинские военные огонь вели из старого вооружения с использованием боеприпасов с истёкшим сроком годности. В результате использования таких боеприпасов был зафиксирован недолёт снарядов, которые упали на жилой сектор и разрушили три дома в населённом пункте Марьинка, временно подконтрольном украинским силовикам. Факт попадания снарядов с украинских позиций по жилым домостроениям в Марьинке был зафиксирован также сотрудниками СЦКК», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Кроме того, он обратил внимание международных организаций на факт нарушения украинскими военными режима прекращения огня и срыву взятых на себя обязательств, а также призывал международное сообщество не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.