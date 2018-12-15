15.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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ВСУ обстреляли посёлок на Луганщине и обвинили в этом ЛНР

Украинские силовики обстреляли многоэтажный дом в посёлке Золотое-4 и обвинили в этом военнослужащих ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пресс-центр штаба «ООС» заявил, что 14 декабря около 16.00 военнослужащие ЛНР якобы обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4, применив стрелковое оружие, гранатометы и запрещенное минскими договоренностями вооружение 30 минометных мин 82-мм калибра. В штабе «ООС» также отметили, что четырехэтажный жилой дом частично разрушен, никто не пострадал, но жители вынуждены его покинуть, им помогают спасатели», – рассказал Яков Осадчий.

Он официально заявил, что народная милиция ЛНР не имеет к этому инциденту никакого отношения.

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