ВСУ обстреляли позиции ДНР. Есть потери

Новости Украины

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Украинские боевики открыли огнь из тяжёлых миномётов по населённому пункту и позициям ДНР. Ответный огонь уничтожил вражеский расчёт, однако защитники Донбасса потеряли убитыми троих бойцов.

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Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов трое защитников нашей республики погибли и один с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу Донецка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – сообщили в ведомстве.

Так, боевики 2-го механизированного батальона 93-й омбр ВСУ обстреляли населенный пункт Новая Марьевку, выпустив 24 мины калибром 120 мм.

При этом во время обстрела территории представительство ДНР в СЦКК запросило режим тишины путем задействования координационного механизма, однако украинская сторона в очередной раз проигнорировала этот запрос. После этого защитники Донбасса отрыли ответный огонь на подавление, уничтожив вражеский миномётный расчёт. По предварительной информации, трое украинских боевиков получили ранения.