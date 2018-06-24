24.06.2018, Зайцево, Анастасия Самойлова
|538 просмотров
ВСУ обстреляли прифронтовой посёлок в ДНР
В субботу ВСУ совершили очередной обстрел прифронтового посёлка Зайцево (ДНР), в результате чего был разрушен жилой дом.
Последствия обстрела снял на видео военкор Алексей Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Позиции все известны. Видимо, есть кадры, которые не боятся разрушать дома. И вот в Зайцево сейчас вы видите очередное прямое попадание в дом. Еще один человек остался полностью без жилья», – отметил он.
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
1:01 24 июняВ Киеве анонсировали начало войны за Крым
0:45 24 июняТрубадур Майдана признал: Украина – на грани исчезновения
0:21 24 июняВСУ обстреляли прифронтовой посёлок в ДНР
0:08 24 июняНа Украине 50 полицейских забирали Георгиевскую ленту у водителя
23:55 23 июняУстановлена личность командира ВСУ, отдавшего приказ на военное преступление
23:39 23 июняЦе Европа: Порошенко торжественно открыл дорожный знак
23:16 23 июняНаселение Московского региона – уже больше, чем во всей Украине. Дышать нечем
23:07 23 июняВрач института Склифосовского: правительство Москвы разрушает медицину
22:51 23 июняЛевая оппозиция объявила войну губернатору Воробьёву
20:24 23 июняКонфликтующие между собой бригады ВСУ уничтожают позиции друг друга
20:22 23 июняРазведка ДНР засекла украинские танки, спрятанные среди жилых домов
18:45 23 июняЗабудьте о Крыме! – Немцы ошарашили украинских патриотов
18:36 23 июняНа Украине опубликован план принуждения России к капитуляции
17:50 23 июня«Богачи выселяют москвичей из центра в резервацию»
17:23 23 июняМосийчук наорал на телезрителя из Крыма
16:50 23 июняПрофсоюзы: Российских олигархов надо заставить поделиться сверхдоходами
16:10 23 июняСобянин опасается второго тура на выборах мэра Москвы
16:00 23 июняВ Москве нашли деньги для бесплатного проезда студентов
15:53 23 июняМоскве предлагают референдум по отмене платных парковок
15:33 23 июняМаксим Шевченко: Сражающийся Донецк должен стать побратимом Москвы
15:26 23 июня«Ничего не возьму от Собянина!» – обманутые дольщики остались без помощи властей Москвы
15:21 23 июняКПРФ: Выборы мэра Москвы сделают нас сильнее для следующих баталий
15:16 23 июняЛевые на выборах мэра будут освобождать Москву от «Собянинского ига»
13:30 23 июняМоскву и Донецк предложено объявить городами-побратимами
13:23 23 июняУкраина продолжает террор против ДНР
13:15 23 июняУкраинская армия понесла очередное поражение в Донбассе
12:59 23 июняИз рядов украинской армии началось массовое бегство
12:01 23 июняЛевые силы выдвигают единого кандидата в мэры Москвы
0:07 23 июняУкраина лишь делает вид, что пытается вернуть Донбасс
23:44 22 июняЗапад готовит общество к ядерной войне против России
22:53 22 июняСтало известно, как Россия одним ударом может обезвредить Украину
22:15 22 июняДаже Гитлер не устроит украинских националистов
22:07 22 июняИз “Беркута” предлагают сформировать отряды для свержения майданщиков
21:40 22 июняПутин одной фразой осадил Украину
21:19 22 июняСавченко хотят взять на поруки сестра, пресс-секретарь и 25 боевиков “АТО”
21:09 22 июняФиларет пугает каноническую УПЦ потерей права называться “украинской”
21:07 22 июняЛибералы в панике зачищают информационное пространство
20:49 22 июняВ США обнародуют доказательства, которые уничтожат Парубия и Пашинского
20:40 22 июняОбыски на Житомирском бронетанковом заводе – директора подозревают в растрате
20:25 22 июняВ Киеве уже знают дату, когда Украина останется без российского транзита
20:15 22 июняВ Николаеве СБУ арестовала известного скульптора- чтобы было на кого менять пленных украинских террористов
19:57 22 июняНа Британских Виргинских островах не забыли о Порошенко – расследование продолжается
19:44 22 июняПод давлением НАТО Венгрия фактически капитулировала перед Украиной
19:25 22 июняРасследование: партия Яценюка “крышует” незаконный табачный бизнес
18:57 22 июняВ Киеве у председателя Конституционного суда Литвы вытащили из кармана кошелек
18:40 22 июняКанадского премьера стыдят за отказ предоставить Украине “настоящую помощь”
18:21 22 июняНа Украине пытались продать мощный источник гамма-излучения – радиоактивный Радий-226
18:02 22 июняНемецкие СМИ вывалили компромат на Жебривского
17:41 22 июня«Долой депутатскую неприкосновенность, кнопкодавы!» – майданщикам в Раде напомнили их же лозунги
17:29 22 июняВ ответ на нападки соратника Яценюка, Гройсману пришлось отмазываться, что он не гей
17:07 22 июняГройсман отчитался перед Ляшко за повышение цены на газ
16:53 22 июняПоявилось видео, как Порошенко поет украинский гимн на представлении своего назначенца на Донбассе
16:32 22 июняВ Славянске готовятся праздновать годовщину «освобождения» города
16:15 22 июняУкраинские военные на Донбассе болеют за сборную России на ЧМ-2018
15:57 22 июняПосле ремонта “дороги к Бандере” на Украине построят 50 аэропортов
1:01 24 июняВ Киеве анонсировали начало войны за Крым
18:45 23 июняЗабудьте о Крыме! – Немцы ошарашили украинских патриотов
17:23 23 июняМосийчук наорал на телезрителя из Крыма
14:08 22 июняЯнукович против воссоединения Крыма с Россией
13:44 22 июняВ Киеве паника: Теряем Херсон, русские в Крыму усилились!
12:43 22 июняКорнилов в Крыму: Антироссийская истерия на Западе переплюнула времена Холодной войны
12:36 22 июняНеудавшаяся провокация меджлисовцев оскорбительна для многих крымских татар, – политолог
11:46 22 июняСело и люди: В Киеве фантазируют, как закошмарят Трампа и Меркель
23:56 21 июняСкандал в Крыму: Меджлисовская веселуха в День памяти и скорби
22:56 21 июняВ Киеве обеспокоены строительством военных кораблей в Крыму
13:05 21 июняАмериканский политолог: Трамп может единолично признать Крым российским
11:44 21 июняТрамп попал на «Миротворец», на очереди – Меркель
9:58 21 июняЭкс-командующий ВМС Украины объявил жителей Крыма «инвалидами»
9:37 21 июняУкраина просит помощь НАТО для противостояния с Россией на Азове
17:57 20 июняУ тех, кто рискнет напасть на Крым нет ни единого шанса – Шойгу
16:49 20 июняКрымского татарина на Украине обвинили в госизмене и держали в клетке для убийц
15:59 20 июняСенатор от Крыма призвала обеспечить промышленность полуострова дешевыми кредитами
18:08 19 июняКапитану “Норда” разрешили выехать из Украины в Крым
23:06 18 июняПорохобот отжигает: Крым не ушёл, он на спецзадании по развалу России
14:47 18 июняМеджлисовцы и саакашисты закатили истерику, требуя от Тимошенко план «освобождения Крыма»
14:08 18 июняЭкс-сотрудники меджлисовского ТВ пошли на “постоянное взаимодействие” с российской властью в Крыму
13:34 18 июняЕС продолжил гадить крымчанам
17:49 17 июняВ “Оппоблоке” признали Крым “оккупированным”
16:38 17 июняДепутат от “Оппоблока” предложил вернуть крымчан “лаской”
22:13 15 июняСиндром «Крымненаш» российской либерды
21:46 15 июняКрымские политики и общественники не рады визиту “перекрасившейся” землячки
15:30 15 июняУ Украины остался один приличный корабль на Азовском море
14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
11:15 15 июняЖириновский подсказал Трампу, что еще назвать Россией
11:11 15 июняКорнилов расскажет крымчанам, как противодействовать антироссийской пропаганде
9:48 15 июняНа Украине Трампа хотят внести на “Миротворец” и объявить сепаратистом
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
16:52 13 июняЕС похвалил Украину за присоединение к санкциям против России из-за выборов в Крыму
15:01 13 июняУкраинская оппозиция в отношении Крыма такая же невменяемая, как и Порошенко
13:15 13 июняШок: Что творят с украинскими вышиванками в Крыму
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
10:45 12 июняНигде же не говорят по крымско-татарски – замдиректора ATR
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
23:31 11 июняДоскакались? Бандеровской госпечати на Украине угрожает полная ликвидация
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
16:46 11 июняБританское издание извинилось перед Украиной
15:21 11 июняСБУ ограбила дом крымского татарина, критиковавшего Меджлис
11:50 11 июняТурчинов и Парубий соскочили с уголовного крючка главной военной прокуратуры
10:49 11 июняЭкс-министра обороны Украины призвали убрать пошлые плакаты в Севастополе
10:21 9 июняНа Украине ждут, что Россия скоро отнимет все Азовское море
10:06 9 июняРоссия окружает Украину своими «Калибрами», – паника в Киеве
10:01 9 июняУкраинский адмирал: Наш флот будет потоплен еще у берегов
9:55 9 июняВ Киеве осознали: Нарвались на конфликт с Россией в Азове, а отвечать нечем
9:39 9 июняК берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии
17:08 7 июняПутин: Проезд по Крымскому мосту останется бесплатным
0:21 24 июняВСУ обстреляли прифронтовой посёлок в ДНР
23:55 23 июняУстановлена личность командира ВСУ, отдавшего приказ на военное преступление
20:24 23 июняКонфликтующие между собой бригады ВСУ уничтожают позиции друг друга
20:22 23 июняРазведка ДНР засекла украинские танки, спрятанные среди жилых домов
15:33 23 июняМаксим Шевченко: Сражающийся Донецк должен стать побратимом Москвы
13:30 23 июняМоскву и Донецк предложено объявить городами-побратимами
13:23 23 июняУкраина продолжает террор против ДНР
13:15 23 июняУкраинская армия понесла очередное поражение в Донбассе
12:59 23 июняИз рядов украинской армии началось массовое бегство
0:07 23 июняУкраина лишь делает вид, что пытается вернуть Донбасс
22:07 22 июняИз “Беркута” предлагают сформировать отряды для свержения майданщиков
21:40 22 июняПутин одной фразой осадил Украину
16:53 22 июняПоявилось видео, как Порошенко поет украинский гимн на представлении своего назначенца на Донбассе
16:32 22 июняВ Славянске готовятся праздновать годовщину «освобождения» города
16:15 22 июняУкраинские военные на Донбассе болеют за сборную России на ЧМ-2018
15:01 22 июняВ отличие от Украины: В Донецке выпустили правильный ролик к годовщине начала ВОВ
13:55 22 июняГройсман расписался в неспособности Украины содержать захваченную часть ЛНР
11:25 22 июняЭкс-спикер МИД ДНР вызвал на дуэль российского политолога
11:08 22 июняАрмия ДНР подавила украинские огневые точки на южном участке фронта
23:27 21 июня“Выполняю работу снайпера”, – Французский десантник уехал воевать против украинских нацистов
21:24 21 июняПорошенко выбрал войну: Донбасс ждут теракты и провокации
19:06 21 июняДонецкий депутат: преемник Жебривского связан с убийством «Моторолы»
18:41 21 июняЦентр Мариуполя залит нечистотами, а городские власти пожимают плечами
17:54 21 июняАвдеевский коксохим на грани остановки
17:42 21 июняВ Донецке высмеяли пропагандистов ВСУ: за одни сутки те сообщили и о потерях, и об их отсутствии
15:08 21 июняПутин и Порошенко обменялись претензиями по телефону
8:59 21 июняЛюди второго сорта: С переселенцев из Донбасса в больницах Киева требуют в 2 раза больше денег
23:05 20 июняУкраина нанесла новый удар по ДНР. Есть пострадавшие
23:01 20 июняКруче, чем в РФ и на Украине: Пенсионный возраст в ДНР останется без изменений
19:27 20 июняУкраинский полковник на Донбассе потерял флешку с секретной информацией
19:12 20 июняПереселенцы готовы бежать из подконтрольной Киеву Луганщины назад в ЛНР
15:36 20 июняВ Госдуме подсчитали: Есть 5 дней для разрыва Большого договора. Затем – признание ЛДНР
19:46 19 июняКиев отказывается принимать у ДНР заключенных, которые хотят сидеть в украинских тюрьмах
19:33 19 июняВ СБУ луганчанку избили и отобрали паспорт, из мести за брата, отказавшегося быть сексотом
19:21 19 июняВ ДНР добыли миллионную тонну угля
19:11 19 июняУкраинские военные издевались над пенсионеркой за службу ее сына в армии ЛНР
18:16 19 июняВ Киеве обеспокоены ростом партизанского подполья на Донбассе
17:30 19 июняСрочно! В ЛНР предотвратили теракт на трассе Луганск-Алчевск
15:00 19 июняУкраина готовит Донбассу сербский сценарий
11:47 19 июняВСУшники обстреляли прифронтовую Ясиноватую
11:23 19 июняВ украинском парламенте заговорили о прямых переговорах с ЛДНР
8:34 19 июняСитуация в Донбассе ухудшается
23:41 18 июняУкраинский боевик рассказал, как на фронте пьяные самострелы выдавались за работу вражеской ДРГ
23:35 18 июня«Украинская пропаганда бессильна: Донбасс нужно сперва захватить»
23:17 18 июня«Я бы залил Донбасс напалмом, чтоб через пять лет там рос рапс»
21:32 18 июняРаскрыты подробности закрытого доклада ОБСЕ о плане наступления ВСУ в Донбассе этим летом
20:11 18 июняКлимкин раскритиковал план Авакова по Донбассу
19:43 18 июняВ Греции прошла фотовыставка в память о погибших детях Донбасса
19:25 18 июняУкраина на Донбассе переоборудует гражданские больницы в военные госпитали
17:32 18 июня«Элита» ВСУ бежит из зоны «ООС» чаще, чем бежала из зоны «АТО»
16:05 18 июняЛюбителей Газманова предложили лишить права голоса на Украине
14:40 18 июняУкраина должна вернуть территорию, но не население Донбасса – Ганапольский
9:58 18 июняУкраинское командование организовало иностранцам сафари на жителей Донбасса
17:11 17 июняБоец ДНР рассказал, как 16 ополченцев вышли из окружения сумской «Альфы»
15:52 17 июняУкраинские солдаты на Донбассе массово оставляют свои позиции
1:01 24 июняВ Киеве анонсировали начало войны за Крым
0:45 24 июняТрубадур Майдана признал: Украина – на грани исчезновения
0:08 24 июняНа Украине 50 полицейских забирали Георгиевскую ленту у водителя
23:55 23 июняУстановлена личность командира ВСУ, отдавшего приказ на военное преступление
23:39 23 июняЦе Европа: Порошенко торжественно открыл дорожный знак
20:24 23 июняКонфликтующие между собой бригады ВСУ уничтожают позиции друг друга
20:22 23 июняРазведка ДНР засекла украинские танки, спрятанные среди жилых домов
18:45 23 июняЗабудьте о Крыме! – Немцы ошарашили украинских патриотов
18:36 23 июняНа Украине опубликован план принуждения России к капитуляции
17:23 23 июняМосийчук наорал на телезрителя из Крыма
13:15 23 июняУкраинская армия понесла очередное поражение в Донбассе
12:59 23 июняИз рядов украинской армии началось массовое бегство
0:07 23 июняУкраина лишь делает вид, что пытается вернуть Донбасс
22:53 22 июняСтало известно, как Россия одним ударом может обезвредить Украину
22:15 22 июняДаже Гитлер не устроит украинских националистов
22:07 22 июняИз “Беркута” предлагают сформировать отряды для свержения майданщиков
21:40 22 июняПутин одной фразой осадил Украину
21:19 22 июняСавченко хотят взять на поруки сестра, пресс-секретарь и 25 боевиков “АТО”
21:09 22 июняФиларет пугает каноническую УПЦ потерей права называться “украинской”
20:49 22 июняВ США обнародуют доказательства, которые уничтожат Парубия и Пашинского
20:40 22 июняОбыски на Житомирском бронетанковом заводе – директора подозревают в растрате
20:25 22 июняВ Киеве уже знают дату, когда Украина останется без российского транзита
20:15 22 июняВ Николаеве СБУ арестовала известного скульптора- чтобы было на кого менять пленных украинских террористов
19:57 22 июняНа Британских Виргинских островах не забыли о Порошенко – расследование продолжается
19:44 22 июняПод давлением НАТО Венгрия фактически капитулировала перед Украиной
19:25 22 июняРасследование: партия Яценюка “крышует” незаконный табачный бизнес
18:57 22 июняВ Киеве у председателя Конституционного суда Литвы вытащили из кармана кошелек
18:40 22 июняКанадского премьера стыдят за отказ предоставить Украине “настоящую помощь”
18:21 22 июняНа Украине пытались продать мощный источник гамма-излучения – радиоактивный Радий-226
18:02 22 июняНемецкие СМИ вывалили компромат на Жебривского
17:41 22 июня«Долой депутатскую неприкосновенность, кнопкодавы!» – майданщикам в Раде напомнили их же лозунги
17:29 22 июняВ ответ на нападки соратника Яценюка, Гройсману пришлось отмазываться, что он не гей
17:07 22 июняГройсман отчитался перед Ляшко за повышение цены на газ
16:53 22 июняПоявилось видео, как Порошенко поет украинский гимн на представлении своего назначенца на Донбассе
16:32 22 июняВ Славянске готовятся праздновать годовщину «освобождения» города
16:15 22 июняУкраинские военные на Донбассе болеют за сборную России на ЧМ-2018
15:57 22 июняПосле ремонта “дороги к Бандере” на Украине построят 50 аэропортов
15:44 22 июняПорошенко едет на саммит НАТО – уговаривать дать Украине план действий для членства
15:31 22 июняПоловина зрителей канала Коломойского не видит Украину в НАТО
15:21 22 июняУкраину с осени начнёт разрывать на части, – олигарх
15:11 22 июня«Они будут еще хуже, чем я»: Порошенко шантажирует Путина по телефону
15:04 22 июняДень скорби и памяти в кривых зеркалах
14:41 22 июняНационалисты атаковали «ПолитНавигатор»: Заблокирован официальный канал на YouTube
14:08 22 июняЯнукович против воссоединения Крыма с Россией
13:55 22 июняГройсман расписался в неспособности Украины содержать захваченную часть ЛНР
13:44 22 июняВ Киеве паника: Теряем Херсон, русские в Крыму усилились!
13:34 22 июняМужчина устроил дебош на суде по измене Януковича
13:25 22 июняНовая порция феерического бреда от Гордона: Украиной руководит Путин, а не США
12:57 22 июняГорстка отважных киевлян вышла с красным флагом к Вечному огню
12:15 22 июняОхранник: Янукович «слил» Юго-Восток, опасаясь за свою шкуру
11:46 22 июняСело и люди: В Киеве фантазируют, как закошмарят Трампа и Меркель
11:08 22 июняАрмия ДНР подавила украинские огневые точки на южном участке фронта
10:56 22 июняПришло время сноса украинского режима, заявляют в Москве
10:51 22 июня«У меня над реактором небо светится»: ЧП на украинских АЭС
10:39 22 июняВ Москве объяснили, почему Порошенко стал названивать Путину
1:01 24 июняВ Киеве анонсировали начало войны за Крым
23:16 23 июняНаселение Московского региона – уже больше, чем во всей Украине. Дышать нечем
23:07 23 июняВрач института Склифосовского: правительство Москвы разрушает медицину
22:51 23 июняЛевая оппозиция объявила войну губернатору Воробьёву
18:45 23 июняЗабудьте о Крыме! – Немцы ошарашили украинских патриотов
18:36 23 июняНа Украине опубликован план принуждения России к капитуляции
17:50 23 июня«Богачи выселяют москвичей из центра в резервацию»
17:23 23 июняМосийчук наорал на телезрителя из Крыма
16:50 23 июняПрофсоюзы: Российских олигархов надо заставить поделиться сверхдоходами
16:10 23 июняСобянин опасается второго тура на выборах мэра Москвы
16:00 23 июняВ Москве нашли деньги для бесплатного проезда студентов
15:53 23 июняМоскве предлагают референдум по отмене платных парковок
15:33 23 июняМаксим Шевченко: Сражающийся Донецк должен стать побратимом Москвы
15:26 23 июня«Ничего не возьму от Собянина!» – обманутые дольщики остались без помощи властей Москвы
15:21 23 июняКПРФ: Выборы мэра Москвы сделают нас сильнее для следующих баталий
15:16 23 июняЛевые на выборах мэра будут освобождать Москву от «Собянинского ига»
13:30 23 июняМоскву и Донецк предложено объявить городами-побратимами
12:01 23 июняЛевые силы выдвигают единого кандидата в мэры Москвы
0:07 23 июняУкраина лишь делает вид, что пытается вернуть Донбасс
23:44 22 июняЗапад готовит общество к ядерной войне против России
22:53 22 июняСтало известно, как Россия одним ударом может обезвредить Украину
22:07 22 июняИз “Беркута” предлагают сформировать отряды для свержения майданщиков
21:40 22 июняПутин одной фразой осадил Украину
21:07 22 июняЛибералы в панике зачищают информационное пространство
20:25 22 июняВ Киеве уже знают дату, когда Украина останется без российского транзита
15:41 22 июняИркутский губернатор-коммунист борется с санкциями Запада
15:11 22 июня«Они будут еще хуже, чем я»: Порошенко шантажирует Путина по телефону
15:04 22 июняДень скорби и памяти в кривых зеркалах
13:44 22 июняВ Киеве паника: Теряем Херсон, русские в Крыму усилились!
13:25 22 июняНовая порция феерического бреда от Гордона: Украиной руководит Путин, а не США
12:43 22 июняКорнилов в Крыму: Антироссийская истерия на Западе переплюнула времена Холодной войны
12:36 22 июняНеудавшаяся провокация меджлисовцев оскорбительна для многих крымских татар, – политолог
11:58 22 июняДруг России или холуй США? В Москве предлагают тест для Пашиняна
11:25 22 июняЭкс-спикер МИД ДНР вызвал на дуэль российского политолога
10:56 22 июняПришло время сноса украинского режима, заявляют в Москве
10:39 22 июняВ Москве объяснили, почему Порошенко стал названивать Путину
9:10 22 июняУкраина ввела новые антироссийские санкции
8:57 22 июня“А где ваши медведи?” – иностранные болельщики в России
23:56 21 июняСкандал в Крыму: Меджлисовская веселуха в День памяти и скорби
22:56 21 июняВ Киеве обеспокоены строительством военных кораблей в Крыму
21:57 21 июняСБУ рапортует о раскрытии в Николаевской области сети “шпионов российского Генштаба”
21:31 21 июняВ Госдуме призвали к жесткому ответу на преследование русских властями Украины и Латвии
17:06 21 июняКлимкин пожаловался литовцам, что Россия “сделает” выборы на Украине
15:08 21 июняПутин и Порошенко обменялись претензиями по телефону
14:34 21 июняГосдума сделала первый шаг к приватизации «Почты России»
14:28 21 июняПрофсоюзы заявляют, что собрали миллионы подписей против повышения пенсионного возраста в РФ
14:15 21 июня«Осенью в России будет майдан»
14:04 21 июняРоссийский омбудсмен хочет посетить 34 политзаключенных на Украине
13:57 21 июняРоссийские профсоюзы требуют разрешить стачки
13:30 21 июняНацисты во Львове изуродовали могилу разведчика Николая Кузнецова
13:05 21 июняАмериканский политолог: Трамп может единолично признать Крым российским
12:55 21 июняРоссийские профсоюзы жалуются: Мешают митинговать против повышения пенсионного возраста
12:12 21 июняГлаву «Роснефти» обвинили в жадности
11:56 21 июняКоммунисты раздолбали Медведева в Госдуме
11:44 21 июняТрамп попал на «Миротворец», на очереди – Меркель
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.