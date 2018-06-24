24.06.2018, Зайцево, Анастасия Самойлова

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ВСУ обстреляли прифронтовой посёлок в ДНР

В субботу ВСУ совершили очередной обстрел прифронтового посёлка Зайцево (ДНР), в результате чего был разрушен жилой дом.

Последствия обстрела снял на видео военкор Алексей Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиции все известны. Видимо, есть кадры, которые не боятся разрушать дома. И вот в Зайцево сейчас вы видите очередное прямое попадание в дом. Еще один человек остался полностью без жилья», – отметил он.