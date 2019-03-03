ВСУ обстреляли склад гуманитарной помощи Красного креста

03.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные обстреляли из минометов 82-го калибра подконтрольный ДНР населенный пункт Коминтерново.

В результате обстрела повреждены жилые дома мирных жителей, административные здания посёлка, а также склад стройматериалов гуманитарной помощи миссии Красного креста.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что удар наносился с позиций ВСУ вблизи населенного пункта Талаковка целенаправленно по объектам гражданской инфраструктуры и координировался с применением разведывательного БПЛА.

«Сегодня люди собрались в районе церкви, батюшка проводил богослужение, люди приехали на машинах из окрестных сёл. Где-то в районе 10 утра был открыт огонь из 82-х миллиметровых миномётов, огонь координировался с беспилотника, люди спрятались в укрытие», – рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Индус».

Он подчеркнул, что в центре села у НМ ДНР нет никаких баз, а все позиции вынесены за пределы посёлка. ВСУ нанесли удар по кладбищу и по школе, досталось и центру посёлка, Дому культуры, и несколько прилётов было по церкви.

«Буквально на днях миссия Красного креста раздала населению стройматериалы. Одному дедушке, которому они достались, прилетело в дом, произошло возгорание этих стройматериалов. Также произошло несколько прилётов в то место, где они были складированы. Сказать, что это случайность было бы некорректно и неправда, беспилотник чётко висел от начала и до конца обстрела, который продолжался минут 15-20. За это время было выпущено более десятка мин», – отметил «Индус».

Официальный представитель ДНР в СЦКК Андрей Шеменев добавил, что пострадало порядка восьми жилых домов, а также здание Дома культуры, которое используется в качестве склада под гуманитарную помощь в виде стройматериалов, которую предоставляет Красный Крест для мирных жителей.