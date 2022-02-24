ВСУ обстреляли территорию РФ, ранен ребёнок

24.02.2022  20:36 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вооруженные силы Украины провели массированный артобстрел Белгородской области, в результате которого пострадали трое человек, в том числе один ребёнок.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооруженные силы Украины провели массированный артобстрел Белгородской области, в результате которого пострадали трое человек,...

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«В течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населённым пунктам Белгородского и Ровенского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль», – говорится в сообщении.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему», – резюмировали в ведомстве.

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