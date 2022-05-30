ВСУ обстреляли «Ураганами» ЛНР. Погибли две беременные женщины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские вооружённые формирования открыли огонь реактивными системами залпового огня «Ураган» по жилым кварталам города Стаханов.

Об этом сообщила Генпрокуратура ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Примерно в 16:10 вооруженные формирования Украины с применением РСЗО совершили обстрел Стаханова, в результате которого погибли две беременные женщины, одна погибла на месте, другая скончалась в реанимации. Также 24 человека получили ранения, из них 8 детей.

Повреждены жилые дома и социальные объекты города, в том числе здание средней школы № 9 и хоспис.

«Мы, как только услышали звуки эти, заскочили в хранилище, слышали, как стёкла летели. Запах ещё такой был, мы думали – электричество. Когда свет остался. Это, видно, порох вот этот», – рассказала изданию ЛИЦ одна из очевидиц.

Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко уточнил, что применялись кассетные боеприпасы.

«Это раньше был прифронтовой населённый пункт, сейчас это глубокий тыл. Ввиду ведения СВО удалось отодвинуть фронт от данного населённого пункта, но был нанесён такой смертоносный удар, три ракеты прилетело, причём, с кассетными боеприпасами. И здесь уже возникает вопрос о цели данного обстрела. Ведь с точки зрения военной тактики и стратегии данный населённый пункт не представляет никакого интереса. Более того, прилетело по сугубо спальному району, где даже инфраструктуры военной нет», – рассказал Марочко в эфире «Изолента Live».