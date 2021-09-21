ВСУ обстреляли Ясиноватую. Под огнем учебные заведения с детьми

21.09.2021 17:19 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики с утра открыли огонь по прифронтовой Ясиноватой (ДНР), под огонь оккупантов попали школа-интернат и училище.

Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы интернат №14. В школе обучается 112 детей. Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище», – рассказал Шевченко.

Кроме того, по информации Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, в результате обстрела имели место попадания на территории училища №69, поврежден газопровод.

Также позже оперативная группа Представительства зафиксировала последствия обстрела непосредственно на месте происшествия.

ВСУ открыли огонь со стороны н.п. Новоселовка с применением минометов калибром 120 мм непосредственно по н.п. Ясиноватая.

Во время обстрела в интернате находились 63 ребенка и 53 человека обслуживающего персонала. Все дети и сотрудники были оперативно эвакуированы в убежище. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ДНР уточнили, что огонь открыт был с позиций 25-й бригады ВСУ из 120-мм миномётов «по приказу военного преступника комбрига Зенченко.

«Отмечаем, что вчера вечером боевики этой же бригады обстреляли н.п. Верхнеторецкое, в результате чего была повреждена трансформаторная подстанция, обеспечивающая электроэнергией населенные пункты Верхнеторецкое и Красный Партизан», – добавили в ведомстве.

«Твари, зная, что здесь находятся дети в интернате, они обстреливают территорию. Разрывы были буквально в десятках метрах под школой-интернат, дети испугались. Вот, в руках «подарочек» от 25-й бригады, взрыватель от 120-й мины. Сегодня день мира. Вот, 25 бригада поздравляет наших детей с этим большим праздником», – прокомментировал официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин в репортаже работающего в Донецке российского военкора Андрея Руденко.