ВСУ обвинили Россию в подрыве гражданского судна на украинской мине

Игорь Шкапа.  
28.12.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Сюжет дня, Украина


В Черном море произошел подрыв гражданского судна, которое следовало в один из дунайских портов под флагом Панамы.

При этом украинская сторона попыталась возложить ответственность на Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Черном море произошел подрыв гражданского судна, которое следовало в один из дунайских портов...

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«В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мини гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели», – сообщает паблик Сил обороны юга (ВСУ).

Утверждается, что «при осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения».

«Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное. К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт», – говорится в сообщении.

При этом в ВСУ добавили, что штормовая погода часто усугубляет минную опасность, а потому «вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным».

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