ВСУ объявили, что русские оставили северные улицы Артемовска

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Украинские формирования ведут бои за овладение двумя стратегическими высотами на флангах Артемовска, чтобы взять город в оперативное окружение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире финансируемого Госдепом США «Радио Свобода» заявил Денис Ярославкий, представленный как «командир подразделений ВСУ».

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«Клещеевка – это юг Бахмута. Сейчас там еще идут плотные бои, но ВСУ практически полностью берут под контроль Клещеевку. Это стратегическая точка, с которой начнутся непосредственные наступательные действия на юг Бахмута», – сказал Ярославский.

По его словам, к северу от города 57-я бригада ВСУ «получает оперативный успех».

«На сегодня можно сказать, что враг отступает с северных улиц Бахмута. Улица Воинов-интернационалистов – враг был полностью выбит с этих позиций», – утверждает украинский командир.

Он добавил, что украинские формирования ведут ежедневные наступательные действия на этом направлении.

У него поинтересовались, что будет означать для ВСУ взятие под контроль Клещеевки, которая расположена на высоте.

«Сейчас мы 24/7 контролируем с воздуха все, что происходит в Бахмуте. Клещеевка – это стратегическая высота, с которой можно наносить удары. Из Клещеевки, в принципе, Бахмут видно как на ладони. Так же само, как и из Берховки с севера, за которую сейчас идут плотные бои. Если будет полностью взяты под контроль Берховка и Клещеевка (это две стратегические высоты с юга и севера), Бахмут можно брать в оперативное окружение. Бахмут будет просматриваться и простреливаться на 100 процентов», – утверждает Ярославский.

Впрочем, даже в украинских военных пабликах призывают не выдавать желаемое за действительное.

«Бои идут, да. Никакого окружения там пока нет. Зачем откровенное вранье разгоняют среди украинцев, нам не очень понятно. Как мы вчера писали, в основном противник обороняется. Однако даже у него есть направления, где он атакует. Можете открыть карты и сами попытаться найти стратегическое окружение», – пишет тг-канал «НачШТабу».

Отчиталась об успехах ВСУ в районе Артемовска и замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. В направлении Клещеевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки – на 1500 м. Борьба идет на флангах города. Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В общем, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами», – сообщила Маляр.

При этом тг-канал основанного военкором Семеном Пеговым проекта WarGonzo в своей утренней сводке утверждает, что под Клещеевкой ВСУ продвинуться не смогли.

«На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии ВСУ вели штурмовые действия у Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Парасковьевки и Берховки. На этих участках без продвижения. ВС РФ контратаковали у Орехово-Васильевки. Также без успеха. Украинским войскам удалось продвинуться по трассе М-03 в районе Железнянского. Атаки ВСУ на Краснополовку российские подразделения отбили. Под обстрелами украинские позиции в Ивановском, Часовом Яре, Хромовом, Миньковке, Васюковке, Никифоровке, Роздоловке и Спорном», – информирует канал Пегова.