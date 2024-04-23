ВСУ оказались на грани голода – Тука

Ситуация в украинской армии настолько серьезная, что ряд подразделений испытывают нехватку продуктов питания. Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил экс-гауляйтер Луганской области, бывший замминистра по реинтеграции и бывшей гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Туки запасов где-то осталось на три дня, а где-то солдаты уже начали покупать еду за свои деньги.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ситуация выглядела настолько ужасно, что я реально начал звонить, – контактов у меня очень много, как вы понимаете, – начал звонить по разным подразделениям, и довольно осторожно, а иногда, если я людей знаю не первый год, в лоб задавать вопрос: «Что у вас происходит с питанием?». В результате для меня вырисовалась картина, которую без мата тяжело комментировать. Есть случаи, офицер логистики сказал мне по телефону, что у него запаса питания осталось на три дня на подразделение. Перспектива – неизвестна и непонятна», – сказал экс-гауляйтер.

«В другом подразделении мне уже бойцы, не офицеры, которые занимаются поставками, а сами бойцы сказали, что второй день подряд они питаются макаронами с хлебом. Ситуация, мягко говоря, неудовлетворительная… Я был реально шокирован такой ситуацией – я знаю о нехватке оружия, я знаю о проблемах, которые в начале полномасштабного вторжения были с бронежилетами, с касками, с униформой – много чего знаю. Но то, что на третьем году полномасштабного вторжения, – очень не хочу применять это словосочетание, но по крайней мере, некоторые части на грани голода – вы, что, уважаемые, с ума сошли? Я думаю, что даже такой пришлепнутый человек, как Зеленский, и тот должен понимать, на что способны люди с оружием, если они голодные», – заявил Тука.