ВСУ оказались не готовы к проводным дронам русских

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Лишь в первые дни украинского вторжения в Курскую область были уничтожены десятки единиц бронетехники ВСУ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», подразделение которого с первых дней отражает вторжение ВСУ в Курскую область.

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По его словам, после прорыва мобильных групп в начале наступления украинские формирования перешли к тактике механизированного клина.

«Шли колоннами танки, боевые бронемашины, а там тоже 30-миллиметровые пушки. Мое почтение, когда они работают целой колонной. В первый день из 45 единиц 39 нами было уничтожено — это Мартыновка, там новая Прохоровка получилась. Пошли целые батальоны — около 2 тыс. личного состава. В первый день нами уничтожено 39 единиц техники, во второй — 20, в третий — 13. Десант начал сгорать в этих машинах, не успевая высаживаться. Если всё-таки получалось, то машины сжигались, а пехота отрезалась и уничтожалась нами», – сказал «Аид» в интервью «Известиям».

Он добавил, что сейчас не может похвастаться такими показателям, уничтожается одна–две бронемашины в день и несколько пикапов, потому что ВСУ уже не ездят так активно.

При этом оккупанты стараются везде прикрываться средствами РЭБ.

«Даже их штурмовые группы бегают с рюкзаками РЭБ, иностранными. Они пытаются с помощью бронемашин типа «Мардер» или «Брэдли» с РЭБом организовать оборону — ставят их в квадрат, чтобы закрыть пространство внутри от атак дронов. После того как мы им пожгли колонны, они поняли ошибку и выстроились квадратами. Кое-как мы прорвались сквозь РЭБ и одну подбили. Квадрат исчез, и мы пожгли остальных. Танки — даже единичные — у них работают под прикрытием бронемашины с РЭБом. Но тоже горят. Они не были готовы к дронам, которые управляются по оптоволоконному кабелю», – резюмировал «Аид».