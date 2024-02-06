ВСУ опубликовали видео подрыва российской газодобывающей платформы в Чёрном море – комментарий офицера флота

ВСУ опубликовали видео рейда на газодобывающую платформу в северо-западной части Черного моря с подрывом мачты, где по данным боевиков находилось оборудование для усиления работы БПЛА и РЛС.

Добыча газа в этом секторе была прекращена после обстрела вышек в июне 2022 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео четко видна надпись «Черноморнефтегаз» и дальше в расфокусе передвижение по платформе, которое заканчивается посадкой в лодку и взрывом на горизонте. Утверждается, что это кадры якобы демонтажа оборудования, которое “помогало наводить ракеты”, и взрыв мачты, к которой оборудование крепилось. Это, по словам украинской стороны, «обеспечило безопасное передвижение кораблей и ограничило возможности РФ в северо-западной части Черного моря». Когда была проведена спецоперация, не уточняется.

Как пояснил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, вышки «Черноморнефтегаза» были под нашим контролем, но из-за высокой степени угроз в северо-западной части Чёрного моря пребывание в этом районе было минимизировано.

«Держать там силы контроля было нецелесообразно. В данном случае, контроль за вышками должным образом очевидно не осуществлялся, что, в конечном счёте, и привело к развитию событий по нынешнему сценарию. Вышки могли нами использоваться с точки зрения разведки, размещения радиотехнических средств, как вертолётная площадка. Но в силу того, что характер введения боевых действий в этом районе был минимизирован, нахождение там людей и подвергание их опасности было бы не целесообразно. Сложно сказать, какое там было оборудование, было ли оно частично демонтировано, или полностью – это сложно сказать. По крайней мере, эта платформа могла использоваться с самыми разными целями. Поэтому, что там оставалось, история как бы умалчивает. Надо отметить, что по предназначению они давно не использовались. Как известно, там были пожары. В этой связи – как платформа, которая могла бы служить местом подскока, размещения каких-то диверсионно-разведывательных сил, она могла бы нести в себе определённые угрозы даже для нас. Там могли размещаться вражеские силы. В том числе использоваться для запуска разного рода аппаратов, как беспилотных, так и надводных», – заключил Горбачёв.

После того, как в июне 2022 года по буровым платформам предприятия «Черноморнефтегаз» был нанесен ракетный удар со стороны Украины, повлекший гибель семерых человек, руководство госпредприятия «Черноморнефтегаз» приняло решение эвакуировать персонал с четырёх платформ газодобычи на Голицынском месторождении, которое находится в 130 км от Одессы. Всего было эвакуировано 219 человек. На остальных платформах, которые находятся дальше от украинского берега, добыча газа продолжается.

В сентябре 2023 года ГУР заявило, что “высаживалось на нескольких вышках и взяло там несколько трофеев”. С российской стороны последовало заверение, что нанесен удар по группе ГУР, и постоянного присутствия украинских сил на вышках нет.