ВСУ осознали угрозу: почему застопорилось российское наступление на Купянск

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На Купянском направлении ВСУ удалось перевести российское наступление в позиционные бои.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает экс-глава МГБ ДНР, военный аналитик Андрей Пинчук.

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«Почему противник долго терпел наше наступление на Купянск? Потому что это растягивало наши позиции, делало их уязвимыми, в первую очередь для кассетных ударов и снимало российские резервы с важных для украинского наступления направлений», – считает Пинчук.

По его словам, «определённая часть купянского направления для Украины не была принципиальна».

«Лишь когда возникла угроза выстраивания новых эшелонированных позиций по реке Оскол, это заставило перебросить украинскую 95-ю бригаду и позволило перевести маневренное наступление вновь в позиционные бои», – приходит к выводу экс-глава МГБ ДНР.

Донецкий военкор Алексей Акутин отмечает, что «теперь из «каждого утюга» доносится, что ВСУ бросили в бой под Работино свой последний резерв – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, усиленную 132-м отдельным десантно-штурмовым батальоном».

Он не согласен с мнением, что Украина накануне дня своего независимости пытается достичь значимого результата, а потому вводит в бой стратегические резервы. В качестве причины ввода в бой 82-й бригады ВСУ он называет тот факт, что «в зоне СВО установилась сухая жаркая погода, почва подсохла и вполне можно вести маневренную войну».

«Главную опасность для противника сейчас представляет наше вялое наступление в районе Купянска, но если в ОГ «Запад» передадут из резерва 4-ю и 47-ю танковые дивизии, мы в конце концов обойдем «фортецю Сырского» и сможем получить небольшие территориальные приращения, а возможно и создать зону безопасности по границе Харьковской и Белгородской областей. Тогда ВСУ придется снижать активность практически на всех участках фронта, в том числе сворачивать «Приазовское сражение» (что равносильно поражению) и отправлять войска на север. А введением в сражение на юге новых сил в районе Работино и максимальная активизация наступательных усилий на Времевском выступе сейчас заставит командование МО РФ держать резервы «в резерве» и не активничать на других участках фронта. Вот и все причины. Никакой политики», – убежден военкор.

Кроме того, он указывает, что для отвлечения внимания МО РФ противником предполагалось (и предполагается) форсировать Днепр, а потому «вражеский плацдарм в районе Казачьих Лагерей был полностью ликвидирован».

«В общем, командование противоборствующих сторон сейчас играет партию в «быстрые шахматы», стараясь перехватить инициативу до осенней распутицы», – приходит к выводу Акутин.

В свою очередь политолог Сергей Марков считает, что до освобождения Купянска еще очень далеко.

«Поскольку о взятии Россией [на Купянском направлении] крошечной Синьковки сообщают уже неделю, то, судя по этому, наступление на Купянск пока ещё не скоро приведёт к взятию Купянска», – пишет Марков в своем тг-канале.