«ВСУ остановили бой, прикрыв танк автобусом с гражданскими, которых позже расстреляли» – боец спецназа

06.07.2022  20:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские вооружённые формирования во время боя расстреляли гражданских, как только они перестали им быть нужны в качестве живого щита.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал боец отряда спецназначения «Хулиган» Сергей Мироненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования во время боя расстреляли гражданских, как только они перестали им быть...

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«В процессе боя, к сожалению, не сразу, но вышли на связь с группой огневой поддержки, которая от нас получала корректировки и работала по танку ВСУ. Соответственно, всушники, не долго думая, подогнали к своему же танку автобус с мирными жителями со своей же стороны. Было видно, что это мирные, там были люди, которые уже в возрасте. Для того, чтобы мы не смогли направлять мины по их танку.

Мы естественно прекратили корректировки и ведение огня по этому квадрату. Мирные жители, было видно, что пытались выбраться из автобуса этого, когда у них начало получаться, эти же всушники, так называемые, просто в наглую расстреляли из из гранатометов, добили очередями и так далее. Таких примеров уйма.

Соответственно, после этого в укроповских соцсетях увидели факт этого боя, где обвинили нас, что якобы мы это сделали, но потом это опровергли несколькими фактами с других источников», – рассказал боец.

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