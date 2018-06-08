08.06.2018
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ВСУ оставили без света семь населенных пунктов ДНР
В результате вчерашнего обстрела украинской артиллерией обесточены ряд населенных пунктов ДНР.
Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера, 7 июня, в результате вечернего обстрела со стороны ВСУ по направлению Лебединское – Саханка была повреждена ЛЭП – 35 КВТ», – заявили в СЦКК.
На данный момент без электроснабжения остаются семь населённых пунктов: Саханка, Сергеевка, Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Коминтерново, Новая Таврия.
В целом порядка 380 абонентов частного сектора находятся без электричества.
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10:46 8 июня“Вы попадете в плен русским террористам!” – Парубий устроил футбольную истерику в Раде
10:25 8 июняУкраинский дипломат призывает готовиться к отмене антироссийских санкций
10:06 8 июня“Европа готова радостно броситься в объятия Путина”
8:59 8 июняУкраину будут разбирать на органы. Чего не заметили в выступлении Путина?
21:38 7 июняВ Раде не хватило голосов для запрета трансляции Чемпионата мира по футболу
21:20 7 июняНа Украину запретили ввоз 2 тысяч российских книг
18:34 7 июняПутин пожурил информационное детище “Газпрома”
17:42 7 июняНа Украине анонсировали арест активов и новые судебные иски против России
17:31 7 июняРоссия скоро покажет своё новое оружие
17:08 7 июняПутин: Проезд по Крымскому мосту останется бесплатным
16:58 7 июняПутин пообещал Украине «общее будущее»
16:51 7 июняФутболобандеровцы разбушевались
16:41 7 июняПутин дал важное указание по Донбассу
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