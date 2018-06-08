08.06.2018
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Война, Донбасс, Украина, Энергетика

ВСУ оставили без света семь населенных пунктов ДНР


В результате вчерашнего обстрела украинской артиллерией обесточены ряд населенных пунктов ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, 7 июня, в результате вечернего обстрела со стороны ВСУ по направлению Лебединское – Саханка была повреждена ЛЭП – 35 КВТ», – заявили в СЦКК.

На данный момент без электроснабжения остаются семь населённых пунктов: Саханка, Сергеевка, Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Коминтерново, Новая Таврия.

В целом порядка 380 абонентов частного сектора находятся без электричества.

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