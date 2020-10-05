ВСУ «освобождают» жителей Луганщины от квартир и имущества

05.10.2020, Киев, Игорь Петров

В одном из населенных пунктов Луганской области около линии разграничения местных жителей ВСУ выселили из их квартир, после чего квартиры разграбили.

Об этом на своем канале Youtube сообщил журналист Дмитрий Василец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местные жители обращались во все инстанции по факту мародерства и лишения их жилья.

«Мы писали и президенту, и в Верховную раду, и в минобороны. Никому до нас нет дела и никто никакого дела не хочет иметь. Сказали, что это – военный объект и мы там не должны находиться. И все, нам осталось жить на улице. Занимаются мародерством, друг на друга говорят: «Это не мы, это те». К кому обращаться, где искать справедливость?», – заявил одни из выселенных ВСУ местных жителей, с которыми беседовал журналист.

«Бандиты, заходят с балкона за деньгами. Денег нет, и что хорошее – они берут. Там счетчик сломали, там с машинки мотор сняли. Там 500, там 1000 гривен. В гараже все разволновано. Шифер сняли с гаражей, поснимали ворота. Полицию мы вызывали. Составили акт. Но они сказали – дело мы давать никуда не будем», – сказала другая жительница.

При этом, по словам местных жителей, чиновникам всех уровней прекрасно известна проблема с мародерством и выселением ВСУ местных жителей, но никаких действий по ее решению не предпринимается.