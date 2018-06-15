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15.06.2018, Горловка, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина

ВСУ открыли огонь из АГС по поселку на окраине Горловки, есть жертвы


Украинские военные обстреляли из АГС посёлок на окраине прифронтовой Горловки, ранения получила пожилая женщина.

Об этом на своём телеграмм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примерно в 18:00 в результате обстрела Зайцево из АГС получила ранение женщина 1939 года рождения. Ранение головы, нижних конечностей и множественные ранения грудной клетки. Состояние средней тяжести», – написал Приходько.

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