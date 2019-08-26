ВСУ открыли огонь из АГС по позициям ЛНР и прилегающим территориям

26.08.2019, Луганск, Владимир Гладков

Украинские подразделения обстреляли позиции защитников Донбасса в районе населённого пункта Нижнее Лозовое.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что несмотря на условия перемирия, ВСУ продолжают вести провокационные обстрелы.

«Так, сегодня в 13.55 боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВФУ по приказу военного преступника полковника Ивана Гараза в очередной раз подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта район населенного пункта Нижнее Лозовое», – заявил Осадчий.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

«Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не поддаются на провокации врага. Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия», – подчеркнул начальник пресс-службы.