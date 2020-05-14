14.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ открыли огонь из минометов по ДНР. Ранена женщина


ВСУ из тяжёлых миномётов обстреляли населённый пункт под Горловкой, в результате чего пострадала мирная жительница.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 06:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Верхнеторецкое в направлении населённого пункта Пантелеймоновка с применением минометов калибром 120 мм.

В результате обстрела получила контузию женщина, проживающая по адресу ул. Виноградная, д. 52, кв. 10. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Более подробная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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