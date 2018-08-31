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ВСУ открыли огонь по Донбассу, повсюду замечено движение украинской бронетехники
По всем направлениям ДНР украинские подразделения проводят дислокацию под прикрывающим огнём.
Об этом у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» сообщает журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Ясиноватском блокпосту перестрелки. Слышны разрывы мин. В стороне Докучаевска замечено движение бронетанковых колонн бронетехники ВСУ, до 35 машин.
Горловка слышит традиционный вечерний бой в стороне Светлодарска и на севере. Со стороны Артемовска местные жители сообщают о движении бронетехники, как и на южном направлении», – говорится в сообщении.
Неспокойно и в ЛНР: «на Бахмутке стрельба из пулеметов, движение техники в стороне Счастья и Рубежного».
Также в сообщении со ссылкой на собственный источник военкор отмечает, что ВСУ приводят войска в полную боевую готовность.
Метки: бои в Донбассе, ВСУ
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