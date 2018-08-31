ВСУ открыли огонь по Донбассу, повсюду замечено движение украинской бронетехники

31.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

По всем направлениям ДНР украинские подразделения проводят дислокацию под прикрывающим огнём.

Об этом у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» сообщает журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«На Ясиноватском блокпосту перестрелки. Слышны разрывы мин. В стороне Докучаевска замечено движение бронетанковых колонн бронетехники ВСУ, до 35 машин.

Горловка слышит традиционный вечерний бой в стороне Светлодарска и на севере. Со стороны Артемовска местные жители сообщают о движении бронетехники, как и на южном направлении», – говорится в сообщении.

Неспокойно и в ЛНР: «на Бахмутке стрельба из пулеметов, движение техники в стороне Счастья и Рубежного».

Также в сообщении со ссылкой на собственный источник военкор отмечает, что ВСУ приводят войска в полную боевую готовность.