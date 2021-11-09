ВСУ открыли огонь по Донецку – разрывы слышны в центре города

Новости Украины

Украинские вооружённые формирования обстреляли столицу ДНР с нескольких направлений.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Администрации Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецк под огнем ВСУ. Идёт обстрел Киевского района города в районе аэропорта. Также под обстрелами ВСУ находятся посёлок Трудовские и пгт. Старомихайловка», – написал градоначальник.

По его словам, на данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Также в соцсетях стали появляться видео от дончан со звуками разрывов.

«Под огонь ВСУ попал посёлок Спартак. Удар по нему наносился из САУ калибром 152мм», – написал у себя в Telegram работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко. «Мне пишут, что прилёты были в районе ул. Стратонавтов (Киевский р-н Донецка). Как раз возле недавно восстановленных домов», – сообщила на своём канале «Осведомлена» журналист Дарья Вадовская.

Также о сильном обстреле окраин города сообщили жители Ясиноватой и прилегающих окрестностей:

«Пишут, что укропы применяют БМП и артиллерию по Ясиноватскому р-ну. Ждём официальной информации».

При этом ранее в Народной милиции ДНР сообщили о потерях в результате удара ВСУ по позициям защитников Донбасса на юге республики.

«В результате обстрела наших позиций погиб один военнослужащий Народной милиции, его сослуживец ранен», – говорится в экстренном сообщении пресс-службы.