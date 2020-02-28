ВСУ открыли огонь по гражданским у КПВВ в ДНР

28.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Мирный житель получил ранения при переходе на подконтрольную ДНР территорию в результате провокационного огня со стороны ВСУ.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 16.00 украинские каратели открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении дороги, соединяющей КПВВ ДНР и Украины на линии разграничения в районе населённого пункта Еленовка.

Обстрел велся с находящихся в районе пункта пропуска позиций 28-й бригады, командиром которой является военный преступник Марченко», –говорится в сообщении.

«По полученным нашей разведкой оперативным данным, стрельба велась по личному приказу комбрига с целью спровоцировать наши подразделения на ответный огонь для последующего обвинения в нарушении перемирия и списания на боевые действия огнестрельного ранения боевика бригады, полученного им сегодня в ходе разряжания автомата при смене с позиций», – уточнили в ведомстве.

Жертвой данного обстрела стал мирный житель 1960 г.р., который получил ранения во время прохождения нейтральной зоны, возвращаясь с подконтрольной Киеву территории через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка».

«Призываем наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, что повлекло ранение мирного жителя и добиться наказания виновных в данном террористическом обстреле», – подытожили в пресс-службе.