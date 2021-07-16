ВСУ открыли огонь рядом с Нью-Йорком

16.07.2021, Москва , Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские военные выпустили два десятка артиллерийских снарядов запрещенного «Минскими соглашениями» 120-го калибра в районе населенного пункта Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным СЦКК, украинская армия совершила два обстрела в сторону шахты им. Гагарина в направлении Горловка.

«19:20 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 12 мин из 120мм миномета… 21:15 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин из 120мм миномета», – сообщили в СЦКК.

При этом, там отметили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

В телеграмм-канале «Ясиноватая Донбасс на линии огня» при этом отмечают, что в ответ на украинскую провокацию ВСУ получили восемь снарядов от армии ДНР. Видеозапись, на которой видно дымящиеся позиции украинских войск, оказалась в распоряжении канала.

Напомним, Верховная рада переименовала поселок Новгородское в Нью-Йорк 1 июля этого года.