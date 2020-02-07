ВСУ открыли шквальный огонь по ЛНР: Большие потери
Четверо защитников ЛНР погибли и ещё четверо получили ранения в результате обстрела ВСУ из тяжёлых орудий.
Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-мм окраины населённого пункта Золотое-5 и позиции НМ ЛНР.
Также в ходе обстрела, подразделением ПВО народной милиции был уничтожен БЛА противника, с помощью которого велась корректировка огня», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате обстрела погибли четверо защитников ЛНР и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
«В данный момент раненные военнослужащие доставлены в лечебные учреждения Республики, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», – добавили в пресс-службе.
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