07.02.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
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ВСУ открыли шквальный огонь по ЛНР: Большие потери


Четверо защитников ЛНР погибли и ещё четверо получили ранения в результате обстрела ВСУ из тяжёлых орудий.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-мм окраины населённого пункта Золотое-5 и позиции НМ ЛНР.

Также в ходе обстрела, подразделением ПВО народной милиции был уничтожен БЛА противника, с помощью которого велась корректировка огня», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрела погибли четверо защитников ЛНР и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

«В данный момент раненные военнослужащие доставлены в лечебные учреждения Республики, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», – добавили в пресс-службе.

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