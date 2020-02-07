ВСУ открыли шквальный огонь по ЛНР: Большие потери

07.02.2020, Луганск, Сергей Вредников

Четверо защитников ЛНР погибли и ещё четверо получили ранения в результате обстрела ВСУ из тяжёлых орудий.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-мм окраины населённого пункта Золотое-5 и позиции НМ ЛНР.

Также в ходе обстрела, подразделением ПВО народной милиции был уничтожен БЛА противника, с помощью которого велась корректировка огня», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрела погибли четверо защитников ЛНР и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

«В данный момент раненные военнослужащие доставлены в лечебные учреждения Республики, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», – добавили в пресс-службе.