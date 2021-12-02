ВСУ открыли шквальный огонь по населённому пункту ДНР

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Новости Украины

Украинские подразделения обстреляли жилые районы на окраине города Докучаевск, ДНР.

Видеозапись обстрела появилась в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местные жители засняли падение в черте города снарядов, выпущенных во время утреннего обстрела с позиций ВСУ на терриконе. На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что огонь вела 93 бригада ВСУ.

«Боевики 93 бригады с позиций в районе н.п. Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия район н.п. Докучаевск», – говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ ведут обстрел Донецка. По словам местных жителей, разрывы снарядов слышно в трёх районах столицы ДНР – Кировском, Петровском и Куйбышевском.