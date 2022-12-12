ВСУ отметили день сухопутных войск наркотиками и сдачей в плен

12.12.2022  22:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В то время как украинское командование пафосно вещает ВСУ о «ридной земле», украинские вояки «упарываются» наркотиками и пропускают в свои окопы группы противника.

Видео публикует телеграм-канал «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как украинское командование пафосно вещает ВСУ о «ридной земле», украинские вояки...

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На кадрах двое украинских пленных, одного из которых допрашивают. Второй оставляет впечатление слабо понимающего происходящее человека. Вскоре выясняется причина – один из русских бойцов выходит из блиндажа ВСУ с ведром и пластиковой бутылкой в нём – прибором для употребления марихуаны. Информации о подразделениях и локации съёмок нет.

«Сегодня, 12 декабря, на Украине отмечают День сухопутных войск ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил «воинов света» и отметил, что «захисникам Украiни даёт сил «рiдна земля».

Наши бойцы спешат разочаровать Залужного, ибо «сил» на фронте конкретно этим воякам придаёт далеко не «рiдна земля», а волшебное зелье в пластиковой бутылке с дырками», – комментируют авторы канала.

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